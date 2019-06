Real Madrid encontró una variante más económica a Pogba y Eriksen 

Real Madrid sigue con su idea de fortalecer la zona media de la cancha y apuntaría a un futbolista francés, bien conocido por Zidane pero de valor muy inferior al de Pogba o al del danés Christian Eriksen, futbolistas cuyos pases se acercan o superan los 100 millones de euros y que representarían una exagerada inversión para las huestes merengues.



Y aunque desde Inglaterra afirman que lo de Ericksen luce mucho más cercano que lo de Pogba, lo cierto es que el francés Tanguy NDombele Alvaro, luce como una buena alternativa para lo que quiere el entrenador francés y todo su cuerpo técnico, pese a que desde Lyon han hecho lo posible por no desprenderse del futbolista.



El equipo francés ya habría rechazado varias ofertas cercanas a los 50 millones de euros, pero la voluntad del jugador, en caso de una propuesta real por parte del equipo de la capital española, es salir, por lo que los galos consideran que es mejor realizar una venta por un buen valor a darle más tiempo a un futbolista que no quiere seguir con ellos.



De igual manera, el presidente de Lyon, ya dio el visto bueno para la salida y, teniendo en cuenta que no solo Real Madrid apunta al futbolista, aseguró: “Está buscando una salida. Le quieren los clubes más grandes. No hay nada, pero si se va ya tenemos en mente a varios jugadores. Thiago Mendes es uno de ellos”.



Con base en estas palabras, habrá que ver qué movimiento realiza Real Madrid en las próximas horas, si se inclina por este futbolista o si contrario a eso, apunta más a seguirse llenando de figuras para pelear por los títulos.



Vale la pena recordar que Lyon ya oficializó la llegada del juvenil brasilero Jean Lucas.