¿Haaland, otro Mbappé para el Real Madrid? Declaración que no gustó

Real Madrid alista su partido contra el Osasuna celebrando el regreso de Karim Benzema y con todo su arsenal irá a recuperar la cima nuevamente. Pero durante la semana previa antecediendo el compromiso, mucho se habló de los fichajes que intentó el cuadro blanco cuando puso su mirada en Kylian Mbappé. El atacante francés renovó con el Paris Saint-Germain cuando parecía tener todo arreglado con los españoles.

Ahora no es solo Kyilian Mbappé quien molesta, sino que Erling Haaland, que también fue una de las opciones, pero su padre manifestó que en realidad nunca contemplaron al Real Madrid, pues estuvo relegado como una tercera opción. Ya van dos casos similares en una misma temporada que impresionan en las filas blancas, pero que, a su vez, molestan demasiado.



Kylian Mbappé y Erling Haaland vivieron temas similares, pues uno terminó renovando, y el otro se quedó con la que fue la primera opción: Manchester City. Con las declaraciones del padre del noruego demuestra cada vez más que el conjunto blanco puede defenderse sin estos estelares futbolistas y ya lo ha confirmado con un Karim Benzema encendido.



Real Madrid pensó en dichos jugadores por ese talento joven. Firmaron a Eduardo Camavinga, Aurélien Tchoauméni que hacen parte de la nueva generación, y por ello buscaban a Kylian Mbappé y a Erling Haaland. Si ellos no quieren aceptar a los blancos, es mejor olvidarlos de una buena vez antes de que vengan forzados a las filas españolas. La molestia por las declaraciones del padre del noruego no calaron para nada bien, así como las de Mbappé, que ahora Carlo Ancelotti ha preferido bajar los brazos y no ponerle atención a esos rumores.