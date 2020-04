Crece la tensión por Mbappé, Leonardo pone freno al Real Madrid

Los rumores sobre en la llegada de Mbappé al Real Madrid cada día son más fuertes, varios diarios europeos han asegurado que el próximo gran fichaje del cuadro merengue va ser el joven jugador francés del PSG. Para nadie es un secreto que Kylian Mbappé es el anhelo de Zinedine Zidane y es una de las razones más fuertes para que Fiorentino Pérez rompa el mercado con la contratación del futbolista.



Según afirma el diario AS de España, en Francia, las directivas del PSG no están contentos con el manejo que se le ha dado al tema de la joya francesa, pues tal y como lo informa el diario español, Leonardo (director deportivo del PSG) se ha pronunciado y ha dejado clara la posición del club, Mbappé no se vende y la única manera de que salga del club será en el 2022 cuando el jugador acabe el contrato con el equipo parisino, sin importar las ofertas que lleguen, independientemente del valor que sea.

En rumores pasados, Mbappe ha manifestado su gusto por el Real Madridy su admiración por el técnico Zidane, así mismo, el técnico francés siempre ha hablado de lo feliz que le haría tener a al futbolista campeón del mundo con Francia, entre su plantilla, pero ambas partes saben que no depende exclusivamente de ellos, pues Mbappe vive un muy buen presente con el equipo de Tuchel y es parte fundamental del proyecto deportivo del PSG.

Por ahora, el PSG le ha puesto un freno a los rumores que cada día más acercan a Mbappé al Real Madrid. Por su parte, el equipo merengue sigue a la espera de poder hacerse con los servicios del jugador antes de que salga libre, pues con la crisis económica que actualmente vive el fútbol, sabe que hay una posibilidad para que Mbappé pueda salir del PSG por un menor precio.