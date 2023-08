Lo sufren Real Madrid y Brasil: Vinicius será baja en momento clave

Real Madrid es líder de LaLiga, encuentra alternativas para ausencias notables como la de Karim Benzema y no parece sufrir más de la cuenta en este inicio de temporada... hasta ahora.

El club ha confirmado la baja por una temporada considerable de su talentoso extremo Vinicius Jr, lo cual evidentemente trastoca los planes del técnico Carlo Ancelotti.



"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Vini Jr. por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo bíceps femoral derecho. Pendiente de evolución", dice el comunicado oficial sobre la ausencia del brasileño.



Se sabe que estará cerca de seis semanas de baja y que se perderá, entre otros, el derbi contra Atlético de Madrid y el inicio de la Champions League.



Y no es solo un dolor de cabeza para Real Madrid, que ya suma otras bajas sensibles, sino para la selección de Brasil, que tendrá que enfrentar a Bolivia de local y a Perú de visitante, en el inicio de las eliminatorias al Mundial de 2026.



Si bien el pentacampeón siempre tiene opciones para reemplazarlo, y de hecho ha contado con el prometedor Neres en su reemplazo, la realidad es que Neymar y los suyos extrañarán a uno de sus hombres más desequilibrantes en el inicio de la competencia suramericana.

​

Por lo pronto, Ancelotti no tiene tiempo para lamentos y ya busca alternativas. Joselu Mato, Rodrygo Goes y Brahim Díaz figuran en la baraja, en un Madrid afectado antes por las bajas de Dani Ceballos, Ferland Mendy, Arda Güler, Thibaut Courtois y Eder Militao.