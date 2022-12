¿Cristiano Ronaldo cerca del Real Madrid? El club accedió a petición

Tras un Mundial que no fue por quinta ocasión para Cristiano Ronaldo y con un mal semblante con las relaciones con sus directores técnicos tanto en el Manchester United como en la selección de Portugal con Erik ten Hag y Fernando Santos respectivamente, CR7 ya piensa en regresar con todo al balompié y sin club, esperará por una oferta que esté en sus planes para poder volver a la actividad.

Por esta razón, Real Madrid se ha prestado para abrirle las puertas a Cristiano Ronaldo nuevamente, pero en esta ocasión, no como un fichaje, sino para que el portugués utilice la sede de entrenamiento del conjunto blanco. La Ciudad Deportiva de Valdebebas volverá a tener el protagonismo de Cristiano durante estos días mientras encuentra club.



Cristiano Ronaldo tocó las puertas del Real Madrid, y el club no puso ningún problema para abrírselas. Ahora, aunque no se trata de un regreso a LaLiga, sí será la oportunidad para que el luso se ejercite en las instalaciones de Valdebebas. En los últimos días tras la eliminación, CR7 solo tiene en la cabeza volver a la actividad y buscar club próximamente.



Al estar libre, podrá firmar con cualquier club que desee. El plan de Cristiano Ronaldo es entrenarse de la mejor manera para llegar a su próximo destino en forma y con un buen nivel deseado. Esta decisión del Real Madrid demuestra la gran relación que tienen ambas partes.