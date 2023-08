Radamel Falcao tuvo poca participación en el debut del Rayo en Liga

Al Almería le faltó el oficio que sí tuvo el Rayo Vallecano en el partido disputado este viernes en el Power Horse Stadium y que inauguraba la temporada. El equipo madrileño fue mejor, más inteligente, para adelantarse con dos penaltis y luego saber jugar con la ventaja (0-2).

Tras una primera parte en la que el Almería cometió dos errores infantiles, con sendos penaltis indicados por Alberola Rojas, el Rayo Vallecano se marchó con 0-2 al descanso. Isi Palazón convirtió en el 0-1 en el minuto 19 y Randy Nteka en el 27 marcaron los goles visitantes en los 45 minutos iniciales. Pese a la insistencia del Almería en la segunda mitad, los de Vicente Moreno no tuvieron ocasiones claras para reducir distancias.



La Liga EA Sports arrancó con un encuentro vibrante de inicio a fin. Fue el Rayo Vallecano el que tomó el control de los primeros instantes del partido a través de una presión muy adelantada. El primer ataque de esta temporada llegó a través de un centro de Iván Balliu que remató Randy Nteka mordido.



El Almería trató de dormir el partido con posesiones largas, dando algún que otro susto mediante Adrián Embarba y la velocidad de Largie Ramazani. Pero fueron destellos fugaces ante el dominio rayista del primer compás. Fue Óscar Trejo el siguiente en forzar una ocasión de libre directo ante una torpe entrada de Srdjan Babic en la frontal. Sin embargo, el disparo de falta de Isi Palazón se marchó desviado.



El Almería se desperezó a la contra. Primero con un balón a la espalda de Alfonso ‘El Pacha’ Espino en la que Alejandro Pozo entró como un puñal, pero su centro no encontró un buen remate de Adrián Embarba.



En el minuto 17, llegaría la primera ocasión clara del partido de penalti. Lo cometió Édgar González de manera infantil llegando muy tarde a un balón dividido con Randy Nteka. Isi Palazón marcó el primer gol de esta temporada batiendo a Diego Mariño con un disparo a media altura a su palo derecho.



Tras el gol, el Almería trató de llevar la iniciativa del encuentro. Pero el Rayo Vallecano se esmeró contundentemente en materia defensiva ante la permisividad de Alberola Rojas, con duras entradas sobre Largie Ramazani y Lázaro Vinicius que no vieron castigo. La reacción llegaría con un derechazo desde muy lejos de Lucas Robertone que desvió a córner Stole Dimitrievski. Pero Alberola Rojas volvió a decretar otro penalti por manos de Sergio Akieme con el que llegó el segundo gol rayista. Esta vez fue Randy Nteka el que lo metió, en el minuto 28, con un disparo centrado que engañó por completo a Diego Mariño.



Tras el mazazo, los de Vicente Moreno no bajaron los brazos y pudieron recortar antes de la pausa de hidratación en un remate a centro de Adrián Embarba que remató solo Idrissu Baba alto. También llegaría con muchísimo peligro tras una gran jugada individual de Sergio Akieme que desperdició Luis Suárez. Volvería a tenerla el cafetero tras una gran internada de Largie Ramazani. Pero a su disparo con la zurda le faltó mucha mordiente para batir al macedonio.



Antes del descanso los madrileños tuvieron la oportunidad de ampliar su renta tras una grave pérdida de Idrissu Baba, pero el disparo de Unai López lo detuvo a duras penas Diego Mariño. Tras esa jugada, Alberola Rojas pudo expulsar al centrocampista rayista por una dura entrada a Lucas Robertone con amarilla, pero el colegiado no lo vio suficiente para expulsarlo.



Tras el descanso, Vicente Moreno dio entrada al joven debutante Sergio Arribas para intentar buscar una remontada heróica. Por su parte, Francisco Rodríguez sacó a Unai López por Ismaila Ciss para evitar una posible expulsión. En el primer contacto del canterano madridista con el balón puso un centro muy peligroso que despejó a córner Stole Dimitrievski. Se haría con el control del partido el equipo local a través de Largie Ramazani, que llevó todo el peso ofensivo mediante filigranas y llegadas con mucho peligro que no se materializaron. El Rayo se dedicó a esperar atrás ante las imprecisiones del Almería de cara al gol.



Tras la segunda pausa de hidratación, el Almería siguió buscando recortar el marcador. Primero a través de Sergio Akieme, con un disparo escorado con la pierna mala que detuvo Stole Dimitrievski. Después con un peligroso centro de Luis Suárez que no alcanzó a rematar Largie Ramazani. El encuentro fue muriendo poco a poco, y, con el 0-2 con el que se llegó al descanso, terminó finalmente el partido inaugural de esta nueva temporada.



EFE