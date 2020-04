Quique Setién y su confesión si llega a ganar títulos con el Barcelona

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, en medio de una entrevista desde casa, realizada en España, declaró que sueña con ganar títulos con el Barcelona lo más pronto posible, para él su mayor deseo es ganar La Liga y Champions en la reciente temporada, confesando que de llegar a hacerlo, presentaría los trofeos a su pueblo en medio de las vacas.

"Ya se lo he dicho a los jugadores: que yo tengo mucha prisa y que no tiempo que perder. Y que me gustaría ganar o la Champions o LaLiga, y si puede ser las dos, mucho mejor, evidentemente. Claro que lo he soñado, y pasearme por Liencres, con la vacas, con la Copa, ¡eh!, con la Champions por allí, enseñándola", afirmó el estratega en entrevista para TV3.

Setién espera coronarse campeón de La Liga, su equipo el Barcelona, se ubica en la primera posición, dos puntos arriba del Real Madrid, y espera acabar el campeonato jugando: "A mí me gustaría jugar y quedar campeón jugando. Esto es obvio, la realidad es que la situación está como está. No sé si eso valdría para otorgar un título. La realidad es que me es indiferente, yo no me voy a sentir campeón, aunque tenga dos puntos más que cuando llegué, que estábamos igualados con el Madrid".

Setién ha vuelto a declarar en medios después de que se le vio en charlas con sus jugadores a través de plataformas digitales. Setién, tiene contrato con Barcelona hasta julio del 2021 con opción de renovación, medida que actualmente espera que tome el club al conseguir sus títulos soñados.