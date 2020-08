Bale, sin ganas de caer bien: Así fue su reproche al 'madridismo'

Vestido con su traje de golfista, directo y sin intención de parecer políticamente correcto. Así apareció Gareth Bale en una entrevista en la que le dio con todo a la afición del Real Madrid.

El polémico atacante se quejó por la falta de apoyo de la afición, que no ha sido para nada favorable en los días difíciles que atravesó durante la temporada 20192020.



"He tenido 80.000 personas silbándome en el Bernabéu... Si no lo estás pasando bien en el campo, esperas que te respalden, pero hacen lo contrario, te silban. Te hace sentir peor, pierdes confianza y juegas aún peor”, se quejó, en charla con Erik Anders Lang.

🔺”He tenido 80.000 personas silbándome porque no jugaba bien”@GarethBale11 “Si no lo estás pasando bien en el campo, esperas que te respalden, pero hacen lo contrario, te silban. Te hace sentir peor, pierdes confianza y juegas aún peor”#Radioestadio pic.twitter.com/0WwnPQC3jU — Radioestadio (@Radioestadio) August 3, 2020

Y lo ha dicho sonriente, sin que parezca que realmente esa apatía de los hinchas realmente le duela... o siquiera le importe.



Bale terminó una temporada prácticamente inédita para él, unas veces aquejado por lesiones y otras porque el técnico Zinedine Zidane decidió no volver a contar con él. Lejos de incomodarse se le vio en la tribuna, simulando una siesta mientras tapaba sus ojos con el tapabocas. Con todo, estuvo en la celebración del título 34 de los 'merengues'.



La incomodidad de la gente es muy alta, tratándose del jugador mejor pagado de la plantilla. ¿Hasta cuándo tirará la cuerda? Tiene contrato hasta 2022 y, según ha dcho, tiene intención de cumplirlo. A ver quién pierde primero la cabeza...