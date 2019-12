¿Deuda pendiente o vía de salida? Agria disputa de Vidal con Barcelona

Artur Vidal llegó en 2018 al FC Barcelona, con la satisfacción de firmar con uno de los mejores del mundo ya sobre los 30 años y la seguridad de tenerlo todo para volverse imprescindible, como ya lo había hecho en Bayern Múnich y Juventus.

Pero no todas las historias se cuentan igual en la mente -por más fuerte que sea- que en la cancha y por eso hoy, aquello que comenzó como un sueño, se ha ido convirtiendo en una agria disputa legal.



Aquí, las preguntas y respuestas de la demanda que presentó el chileno contra su actual club ante la Comisión Mixta de la Liga y la AFE, el pasado 5 de diciembre:



¿Por qué demandó Vidal al Barcelona?



Porque considera que le deben 2,4 millones de euros por concepto de premios de la temporada pasada.



¿Qué fue lo que, según él, no le pagaron?



Vidal reclama una bonificación por haber jugado el 60 por ciento de los partidos, más el bono por ganar la Liga y por clasificar hasta cuartos de final de la Champions League.



¿Qué opinan en el equipo catalán?



Lo primero, según el diario Mundo Deportivo, es que la demanda sorprendió y casi desconcertó. El equipo considera que Vidal hace mal sus cuentas y que solo le corresponde el 50 por ciento del bono por el título de Liga y el 50 por ciento por el de Champions porque no llegó a jugar el 60 por ciento de los partidos necesarios para cobrar la totalidad del premio.



"El club entiende que este bonus es indivisible. Se cobra si se alcanza o no se percibe si no se cumple, independientemente del porcentaje de encuentros jugados", dijo el mencionado diario.





El posible plan de fuga de Vidal



Los tiempos de la demanda han llevado a pensar que Vidal está usando esa supuesta deuda en respuesta a la negativa del Barcelona de permitir su salida al Inter de Milán, que le habría hecho una oferta tentadora para que vuelva a Italia.



El diario ABC de Madrid, que dio a conocer la denuncia del jugador, lanzó esa hipótesis al asegurar que el chileno quiere terminar en los estrados deportivos su vínculo con el FC Barcelona.



El propio club contestó a la denuncia: “Los actos propios del señor Vidal demuestran que pacíficamente aceptó el pago conforme a lo pactado por las partes, y solo ahora, por razones que desconocemos y que quizá explique el contexto mencionado, súbitamente aparece ese interés... Durante seis largos meses el señor Vidal no ha entendido oportuno comunicar a nadie que él no estaba de acuerdo con la interpretación”.