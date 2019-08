James y Real Madrid, al primer examen en el Bernabeu contra Valladolid

El Real Madrid irrumpe en el estadio Santiago Bernabeu por primera vez en el curso, envuelto en la condición de líder y estimulado por el buen nivel ofrecido en el estreno de la temporada con una convincente victoria en Vigo, para ser examinado por su propia afición y por el descaro de un rival en alza, el Valladolid.

Dos de los equipos que arrancaron el ejercicio con buen pie se retan en el Bernabeu, donde el Real Madrid lleva trece temporadas sin perder en su primer encuentro como local y donde el Valladolid no gana desde hace diecinueve cursos.



El conjunto de Zinedine Zidane intentará olvidar la pretemporada y la mala campaña pasara y aspira a reafirmar el primer lugar de la tabla con el regreso de Dani Carvajal y la baja de Luka Modric, que puede rehabilitar al colombiano James Rodríguez, quien espera con ilusión el que puede ser el regreso a su estadio soñado.



Prolongar los buenos síntomas apuntados es la intención del conjunto blanco en el choque frente el conjunto de Sergio González, que ganó al Betis en Sevilla el domingo pasado y que acumula ya diecinueve años sin ganar en el recinto blanco.



No habrá caras nuevas en la puesta en escena del Real Madrid ante su público. El plantel de Zidane se reencontrará con su afición en el tramo final del período vacacional y necesitado de satisfacciones después de los disgustos que tuvo que asumir el último año. A la espera de que se desencalle el devenir del culebrón Neymar el conjunto de Zidane recibe al Valladolid con la vieja guardia.



Eden Hazard, hasta ahora la incorporación más ilusionante, sigue de baja y el lateral francés Mendy acaba de salir de una lesión. A las ausencias del belga, de Marco Asensio, Rodrygo y Brahim además de Mariano, que no entrenó con el grupo durante la semana, se une para este sábado la del croata Luka Modric, que debe cumplir su partido de suspensión tras la expulsión de Balaídos.

¿Hay plan con James?



La baja del croata abre el panorama a Isco Alarcón o al colombiano James, relegado del grupo, al que se le busca salida pero que puede tener su oportunidad.



Será el reencuentro con el Bernabeu de James después de dos años de cesión al Bayern Múnich. El centrocampista sudamericano cuyo futuro ha oscilado entre Nápoles y el Atlético Madrid, permanece en la plantilla blanca, al menos hasta el próximo 2 de septiembre. Es la de James una de las opciones que maneja Zidane. El colombiano puja por la vacante con Isco. Son los únicos que asemejan sus condiciones a las del croata.



Fede Valverde presenta un corte más defensivo para una línea, la de centrocampistas, limitada de variantes y con poco margen de maniobra para el entrenador.



El preparador galo, sin embargo, recupera a Dani Carvajal, que cumplió ante el Celta el partido de sanción por la acumulación de tarjetas que arrastraba de la temporada pasada. El lateral diestro y el sustituto de Modric serán las únicas novedades ante el

Valladolid.



Asuntos como Gareth Bale, que volverá a jugar en el reprobado otrora por la afición pero líder del éxito en Vigo, o Keylor Navas, valorado por el público y que se puede ir, serán calibrados por el seguidor blanco que pretende olvidar el pasado y empezar de cero.

Así llega el Valladolid



El conjunto blanquivioleta visita el recinto blanco en su segundo partido de Liga, en el que espera jugar "con descaro" ante el Real Madrid, un estadio donde perdió la temporada pasada por 2-0 "de manera injusta", según ha recordado el entrenador Sergio González.



En esta ocasión el Real Valladolid busca puntuar en el templo blanco, pese a las bajas de Alcaraz y Sandro, ambos lesionados por problemas musculares ocasionados en el primer partido de liga ante el Real Betis en el Benito Villamarín.



Como posibles reemplazos, el técnico del conjunto vallisoletano cuenta con jugadores como San Emeterio, Joaquín o Anuar para sustituir la baja de Alcaraz, mientras que se espera que pueda debutar en partido oficial como blanquivioleta Pedro Porro, y Enes Ünal en la delantera pueda cubrir la baja de Sandro.



El Real Valladolid va a salir "a por el partido" y va a buscar que el conjunto blanco "tenga que correr hacia atrás", pero siempre con cautela, según reconoció el técnico en rueda de prensa ayer jueves, que también indicó que es consciente de que el Real Madrid "tiene suficiente calidad como para ganar el partido en acciones individuales".



El técnico espera también que se repitan algunos de los buenos minutos de juego que realizó el equipo la semana pasada ante el Betis en su debut liguero y que le permitieron al equipo sumar los tres primeros puntos de la temporada.



A Madrid se desplazarán 870 aficionados blanquivioletas, número de entradas que se han vendido para la afición visitante, según ha informado el club, que también ha indicado este viernes que la entidad ya cuenta con 19.048 abonados para la temporada y que por lo tanto mantiene el objetivo de pasar del récord de 20.000.



Este será el segundo partido consecutivo fuera de casa de los tres que tiene previstos el conjunto pucelano debido a las obras para quitar el foso del Estadio José Zorrilla y que permitirá ampliar el número de butacas con tres nuevas filas.



El Real Valladolid afronta el partido en una semana que arrancó con la comparecencia de su expresidente y expropietario Carlos Suárez, que se despedía de su cargo de consejero delegado de la entidad, para ser vocal en la Comisión de Administración del club y ser nombrado presidente de honor.

Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Isco o James, Bale, Benzema y Vinicius.



Real Valladolid: Masip, Nacho, Salisu, Kiko Olivas, Moyano, San Emeterio, Michel, Plano, Porro, Enes Ünal, Guardiola.



Árbitro: Pablo González Fuertes

Hora: 12:00 p.m. (hora colombiana



El dato: El Real Madrid no ha perdido el primer partido de la temporada en el Bernabeu en los últimos trece años. El Valladolid no gana en el estadio Santiago Bernabeu desde hace diecinueve temporadas.