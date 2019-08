Neymar se juega la carta Messi: presión a Barcelona para subir oferta

La situación de Neymar está lejos de resolverse. PSG se ha convertido en una máquina de rechazar ofertas, especialmente si provienen del FC Barcelona, y el jugador ya se ha cansado de la interinidad.

Por eso, según el diario Marca, él mismo se ha encargado de difundir entre sus amigos en el vestuario catalán la versión de que el equipo, en cabeza del presidente Josep Bartomeu, no está haciendo los esfuerzos suficientes para repatriarlo.



El factor Messi sería clave, pues él lidera la campaña por el regreso del brasileño y además está a punto de sentarse con los directivos para hablar de la renovación, la cual ahora depende de hacer un esfuerzo supremo por complacerle cada capricho. El de Neymar, el primero...



Según el diario Sport, "Neymar está en todo momento en contacto con los pesos pesados del vestuario del Barça, a los que les ha informado del bloqueo en que se encuentra su fichaje, les ha reiterado su deseo de fichar por el club blaugrana, pero a los que también les ha dejado claro que esta primera oferta oficial está lejos de los mínimos que él considera para adoptar una postura en público".



Se dice que la oferta no llegaría a 140 millones de euros, lo que fue descartado por el PSG. Según la prensa francesa, antes del final de esta semana esperan en París una oferta que se acerque a los 200 millones que se exigen, con lo cual Bartomeu está contra el tiempo.







En este punto, el presidente es el único que puede convencer a los franceses, pero para Marca puede no resultar tan sencillo: "Bartomeu es el único que puede dar luz verde a la subida de la oferta, consciente que eso supondría hipotecar la club en los próximos años si no se producen importantes ventas de jugadores en un futuro. Una situación económica compleja que ha provocado disensiones en la actual Junta. Hay varios directivos en contra del fichaje".



Su as bajo la manga podría ser uno de los favoritos del técnico Valverde: "Vuelve a estar sobre la mesa el nombre de Dembélé", dijo Marca, que alude a que los últimos actos de indisciplina del complicado francés podrían haberlo sentenciado.