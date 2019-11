¿Por qué Bale está en manos de Pogba? Detalles de millonario negocio

El futuro del galés Gareth Bale está decididamente fuera del Real Madrid y, según la prensa británica, podría definirse muy pronto, en enero próximo si todo va bien.

El equipo español sabe que su homólogo británico está a punto de 'tirar la casa por la ventana' para fortalecer su plantilla y dar la pelea por los títulos y ya no por cupos europeos. Se dice que llegarían el mediocampista Bruno Fernandes y el goleador sensación de la Champions League, el noruego Erling Håland, pero se demorarían hasta el siguiente mercado de verano.



En cambio, el fichaje de un estelar de enero es urgente y por eso los rojos aprovecharían el pésimo momento del galés en el Madrid para ficharlo de inmediato, según la versión del diario The Sun.



Y esa prisa sería lo que aprovecharía Florentino Pérez para incluir en la negociación a un viejo interés del técnico Zinedine Zidane: Paul Pogba.



Si el United finalmente acepta la salida del excampeón mundial, los clubes hablarían del intercambio más alrededor de 100 millones de euros que pretende el United para facilitar la negociación. ¿Llegará a tanto el Madrid para deshacerse del 'problema' Bale?







El propio entrenador Ole Gunnar Solskjaer, después de un comienzo difícil de la temporada, estaría presionando por el galés, a quien ve como la solución ofensiva que urge en su plantilla. Si a eso se suma la salida de un Pogba que se quedó de mala gana, mejor aún.



En caso de que la negociación no se facilite, The Sun asegura que Bale irá sí o sí al United en el próximo verano, lo que explica su actitud desentendida con el Real Madrid, al que ya considera parte del pasado, y sus recientes declaraciones tras volver a jugar para su país: "Es normal, con Gales estoy hablando mi propia lengua y me siento más cómodo. Definitivamente estoy un poco más emocionado jugando con mi país".