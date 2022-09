Rayo cae contra Osasuna con minutos de Falcao: ¿por qué no juega más?

Osasuna superó con mucho trabajo a Rayo Vallecano, en un partido deslucido de los de Iraola, que se estancan en la parte baja de la tabla y se dan el lujo de no utilizar más a Falcao, aunque esté disponible.

Resultó siendo una victoria 2-1 que se decidió de manera agónica y que deparó apenas 10 minutos para Falcao, a pesar de estar físicamente apto para dar un poco más.



El juego se abrió a los 54 minutos en una salida de Aimar Oroz, en una lenta reacción del visitante que fue un duro golpe para su rival. Salvo una jugada que parecía penalti, pero que VAR advirtió como falta de García contra el jugador de Osasuna, poco había de reacción en Rayo Vallecano.



Pero cuando parecía tener poca reacción, con Trejo poco influyente tan lejos del área y Camello intrascendente en punta, Florian Lejeune inventó un tiro libre que sorprendió a todos y supuso el 1-1, a los 74 minutos.



Hasta que por fin Iraola echó mano del 'Tigre' a los 80 minutos , cuya primera acción fue generar una falta frontal que esta vez no pudo capitalizar Florian.



Sin embargo, cuando parecía que había fondo para buscar algo más de visitante, Rayo sufrió el golpe definitivo: Ruben García, a los 90 minutos, aprovechó una rápida salida en ataque y definió perfecto contra Dimitrievski para asegurar la victoria y el quinto puesto en la tabla de LaLiga, mientras Rayo sigue en la parte baja, en el puesto 13.



¿Por qué no juega más Falcao?



"Vino haciendo muy buena pretemporada y no se perdió ninguna sesión salvo tres o cuatro días. Ha acumulado una buena preparación, el otro día jugó prácticamente todo y ahora está muy bien y confiemos en que siga así", dijo el técnico Iraola el día previo al duelo contra Osasuna.



¿Por qué no tuvo más de diez minutos? Esa es la pregunta del millón. Puede ser por precaución en vista de sus frecuentes bajas por lesión, pero parece un desperdicio no utilizarlo cuando la situación se complica.