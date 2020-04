‘Puede llegar a ser como Sergio Ramos’: Forlán elogia perla del Madrid

En diálogo con medios españoles, Diego Forlán habló sobre su paso por Altético Madrid y Villarreal, el coronavirus, el Mundial de Sudáfrica donde fue goleador y elogió a una de las jóvenes promesas del Real Madrid.



Precisamente respecto a esto último, ‘Cachivacha’ señaló que su compatriota Federico Valverde tiene todo para ser una de las grandes figuras del Real Madrid, es presente y futuro.



⚽️ En #T4 hemos hablado con @DiegoForlan7 y no te puedes perder lo que ha dicho de @fedeevalverde



🗣️ "Valverde puede llegar a ser en el centro del campo lo que es Sergio Ramos en la defensa"



🏠 #EnCasaConRadioMARCA pic.twitter.com/eqMAtNFBXO — Radio MARCA (@RadioMARCA) April 6, 2020

El uruguayo no se guardó elogios para el ‘Pajarito’ y dijo: “Es un jugador que la afición del Madrid disfrutará por muchísimos años, me arriesgaré a decir que puede llegar a ser en el mediocampo lo que es Sergio Ramos como defensa”.



Y cerró: “No me sorprende nada lo que estoy viendo de él, tiene condiciones para seguir creciendo porque es buen chico y buen profesional”.



Respecto a su paso por la vereda de enfrente (Atlético), Forlán aclaró que la victoria en Champions frente al Liverpool “es excelente pero no por eso te voy a decir que tiene chance de ser campeón, pasó de fase y sacó un equipo importante pero el haber ganado no le da más mérito”.

En cuanto al coronavirus, afirmó que lo vive en casa con su familia “haciendo ejercicio y jugando con ellos”. Tiene claro que la temporada debe terminar y por ello “debemos sacrificarnos con las vacaciones o apretar el calendario del año que viene”.



Por último, dijo que el Mundial de Sudáfrica fue un momento especial en su carrera y ello se lo debe, en gran medida, a “los siete años espectaculares que pasé en España, tanto en el Atlético como en el Villarreal”.