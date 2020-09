¿Era necesario el burofax? Messi explica la frialdad de su renuncia

Uno de los grandes reproches de la afición del FC Barcelona a Lionel Messi, su ídolo, fue la elección de un método de renuncia tan frío como un burofax.

Sin embargo, el capitán explicó que era su única manera de que tomaran en serio sus muchos cuestionamientos al proyecto del FC Barcelona, que en su opinión no existe.



“El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada…”, dijo el argentino en la entrevista con Goal.



El jugador creyó que sin ese formalismo no le harían caso: "si yo no mando el burofax es como que ni pasa nada, que me queda el año opcional que tenía y seguía el año. Lo que ellos dicen es que no lo dije antes del 10 de junio, pero repito, estábamos en mitad de todas las competiciones y no era el momento. Pero aparte el presidente siempre me dijo ‘cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas’, nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club”.