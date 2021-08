¡Se queda! Detalles de contrato, a 5 años, de Messi en FC Barcelona

Lionel Messi se queda en FC Barcelona, como ya se ha dicho, y a falta de la presentación oficial, no se moverá hasta 2026. ¡Adiós al burofax!

El argentino renovaría su vínculo por 5 años, con una reducción de salario del 50 por ciento, según reveló este lunes el diario Sport.



El jugador y su familia, más la de Luis Suárez y Cesc Fábregas, pasan vacaciones en Ibiza, sin ocuparse de los términos del contrato, que el padre y agente del capitán ya finiquitó. Al día de hoy es un jugador sin contrato y por eso no regresará para iniciar la pretemporada hasta que no esté su firma estampada en los documentos.



¿Qué falta para ese momento? Que el presidente Joan Laporta logre rebajar la masa salarial de la plantilla. En eso están hace varios días, a decir verdad, pero los candidatos a salir no han puesto fáciles las cosas para el club.



Umtiti, Pjanic y Braithwaite deben salir, según los planes del club, pero por ahora no se ha concretado ninguna negociación por ninguno de ellos. Griezmann y Coutinho podrían quedarse pero si aceptan una rebaja del tenor de la que ha acordado ya el capitán, lo que podría no ser tan sencillo en sus casos.



Además, según la fuente, está pendiente la negociación con los "canteranos veteranos (Piqué, Busquets, Alba y Sergi Roberto)", a quienes le pedirán aplazar el cobro del 40 por ciento de su salario.



En resumen, solo falta la foto de Messi. Pero hasta ese momento hay una larga tarea por resolver.