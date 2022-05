¿Táctica de regreso? Papá de Lionel Messi desliza deseo que ilusiona

Lionel Messi no la pasa bien en París. Por mucho que lo intente, lo suyo no son ni los silbidos ni los divorcios con la afición. Por eso podría estar pensando en un regreso al sitio del que no quiso nunca salir.

En imágenes divulgadas en la cuenta de Twitch Jijantes y Mega, el padre y representante del futbolista deslizó una frase que tiene al FC Barcelona revolucionado... bueno, al menos a su afición.



Aterrizó en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de El Prat de Llobregat y allí alguien le preguntó si su hijo regresará al Barça para seguir su carrera y él respondió: "Ojalá, algún día...".



La duda por la manera como ha transcurrido todo en el PSG también apareció, pero al responder si Leo era feliz en París solo dijo: "Bueno, sí".



Jorge Messi reveló que la familia de Leo no estará en las vacaciones en Barcelona, donde tiene su residencia, pero sin duda que ese "algún día" sonó como música en los oídos de los nostálgicos hinchas que lo añoran.