Messi, persona no grata en París: ¡abucheos, silbidos e insultos!

Otro día para el olvido en París Saint-Germain. Este domingo, el cuadro dirigido por Mauricio Pochettino ganaba sin problemas 2-0 y el modesto Troyes, que lucha por no descender, se lo empató en un abrir y cerrar de ojos.



Con ello, los parisinos suman tres partidos consecutivos sin ganar. Justamente la última victoria fue cuando sellaron el título de la Ligue 1 de manera anticipada.

En la previa del encuentro se veía algo caldeado el ambiente. Si bien durante la presentación del once titular todo fue aplausos y emoción, al nombrarse a Pochettino el estadio entero lo silbó. Prueba clara de que no quieren más al argentino en el banquillo técnico.



Con el pasar de los minutos, la afición la cogió contra otro sudamericana: Lionel Messi. La máxima leyenda culé no ha tenido una temporada al nivel que se le espera y los hinchas le demostraron su decepción una vez más.



Videos muestran cómo La Pulga era silbada cada vez que recibía el balón para comandar un ataque. Situación impensada para uno de los mejores jugadores de la historia. Véalo acá:

🇦🇷 Los silbidos a Leo Messi en el Parque de los Príncipes.



pic.twitter.com/gRV6ec4Ht5 — DataRef (@DataRef_) May 8, 2022

Con los tantos de Marquinhos y Neymar antes de la media hora de partido, todo parecía indicar que había “un tratado de paz” entre actores y espectadores. Pero todo se fue al piso con el inesperado empate del Troyes.



El PSG no pudo vencer de nuevo la portería Jessy Moulin y terminó sumando su tercer empate consecutivo. Resultado que por supuesto sacó de quicio a los asistentes al Parque de los Príncipes.



Apenas sonó el silbatazo final, los insultos y chiflidos fueron la música de fondo: