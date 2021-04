¿Qué esperan? ¡Faltan dos meses! La situación de Messi en FC Barcelona

Faltan dos meses para que el contrato de Lionel Messi expire en FC Barcelona. ¿Que nadie se ha dado cuenta? ¿Cómo es que, a estas alturas, no ha renovado?

La situación económica del club es difícil, más allá de que sea el club más rico del mundo, según la revista Forbes. Se trata de una etapa compleja, con el mínimo de ingresos y el máximo de gastos, lo cual hace que el nuevo presidente, Joan Laporta, no pueda dar los pasos que quiere sino los que puede.



Precisamente, su demora para sentarse con Messi, su padre y sus delegados a renegociar los términos de una posible renovación tienen que ver con eso: necesita conocer el resultado de la auditoría que se está llevando a cabo actualmente para saber qué puede ofrecer y hasta dónde puede llegar.



El ejemplo de Josep Bartomeu, de renegociar sobre la base de su prisa para salir en la foto con Messi y el bolígrafo en la mano, ya enseñó mucho: renovar por 4 años a 555 millones de euros, como reveló el diario El Mundo de España hace un par de meses, no es una alternativa.



Según se dijo en 'El Món a RAC1', habría ya una primera oferta que se le habría trasladado al jugador y sus ingresos "irían en aumento y acorde a la recuperación económica del club, partiendo de un sueldo inferior al que estaría percibiendo ahora mismo".



Sin embargo, según Sport, esa oferta todavía no ha llegado a manos del argentino, si es que fuera real. Por ahora no hay conversaciones. Además, ya no es solo cuestión de dinero pues el presidente Laporta sabe que debe ofrecerle un proyecto ganador si quiere asegurar su presencia hasta el final de su carrera, como es el sueño del hincha catalán.



Por si acaso, solo por si acaso, quedan menos de dos meses para la finalización del contrato... no es demasiado tiempo. FC Barcelona sabe que difícilmente alguien le ofrecerá a Messi lo que tiene en el club, pero ojo que si se aburrió una vez lo puede hacer de nuevo y salir gratis, sin dejar nada a las arcas, más allá del ahorro en su astronómico salario. Ya no se trata solo de dinero.