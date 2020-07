Con tinte de angustia, Real Madrid gana sin James y acaricia el título

No fue como empezó sino como terminó: apretadísimo triunfo 1-2 de Real Madrid en casa de Granada, en un partido que pintaba para exhibición ‘merengue’ y acabó en angustia.

No estuvo ni en la convocatoria James y tampoco contó Gareth Bale, su compañero en el cuarto de San Alejo. Y bien pudieron ayudar, de no ser porque Zidane, en contra de su discurso, no los ve.



A los 9 minutos una salida del Madrid que no parecía tan amenazante se volvió letal cuando Casemiro abrió la pelota para Mendy, Isco le hizo una pantalla para entrar al área y el lateral metió un riflazo arriba, imposible para el arquero. Todo como decía el libreto: ganaba sin despeinarse el líder de LaLiga.



Para no correr riesgos, a los 15 minutos, un taco de Isco abría la jugada para Modric y el pase -de nuevo a la izquierda- encontraría a Benzema. En España todos saben lo que es el francés de frente al arco: 2-0. Asunto resuelto.



Y entonces, a sacar el pie del acelerador, a tocar, a probar, a sentir el juego. Duela donde duela. En el pestañeo se podía animar un Duarte a cabecear impecable a los 35 para obligar al lucimiento de Courtois… que también habría que acordarse del portero. Pero no había nada de qué preocuparse.



Incluso la sociedad Modric-Benzema tendría una opción más, ahora por derecha, pero el arquero salvó el latigazo por arriba. Y para alivio del Granada llegó el descanso.



Y en el inicio del segundo, el visitante era víctima de un rapto. Nadie entiende a dónde se fue el equipo exultante del inicio. El local, en cambio, salía decidido a hacer algún daño. Contra un Madrid muy relajado, Machís aprovechaba la pérdida de Casemiro y no pararía hasta definir entre las piernas de Courtois para el 1-2 que, a los 49 minutos, anunciaba un partido distinto.



El Madrid se tocaba pero sin la contundencia de la primera parte, eran buenas las asociaciones pero la decisión final carecía de potencia y el Granada parecía más serio, más peligroso… Los vientos alisios de Barcelona le inflaban la camiseta…



Zidane no esperó más y a los 61 envió a Rodrygo y a Asensio por Isco y Valverde. A resolver con piernas frescas. Sin resultado, al menos hasta los 75 minutos. El miedo a tropezar casi se podía escuchar en ausencia de público.



El pánico cundió cuando a los 80 cuando soltó la pelota en el área Courtois pero una falta en su contra lo salvó. ¿A dónde se había ido el Madrid del inicio?



La apuesta parecía ser asegurar la pelota y dejar pasar el tiempo, una idea medio suicida pues a los 84 salvó Courtois el intento de Antoñín y un instante después Ramos obró el milagro la sacó de la raya en el rebote. ¿La suerte del campeón?



Al final el reloj sumaría a la causa de Zidane, que sufrió en la raya hasta el mismísimo pitazo. Tremendo triunfo, sufrido pero vital, para que el Madrid acaricie el título.