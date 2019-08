Dos movimientos del mercado dejan en el aire el futuro de James

El futuro de James Rodríguez aún no se define y mientras que la información desde España parece indicar que el jugador continuará en el Real Madrid, los otros clubes sobre los que se ha especulado como un posible desembarco siguen moviéndose constantemente.

Parecía que la puerta de James en el Atlético de Madrid estaba completamente cerrada con la incorporación de Rodrigo, delantero que llegaba desde Valencia al equipo colchonero. Sin embargo, esa operación parece haberse caído en las últimas horas.

"Lo que era una oferta no es una oferta y lo que parecía un acuerdo no se ha podido efectuar. Yo creo que Rodrigo no lo tenía tan claro. Hoy he visto al jugador muy contento. Debía terminarse de concretar entre el Atlético y el jugador, pero creo que la decisión total por parte de Rodrigo no estaba tomada. Entre clubes el acuerdo ya estaba hecho. Por circunstancias que no tienen que ver con el Valencia esa opción no está encima de la mesa hoy. Rodrigo no nos ha pedido salir", dijo el director general del Valencia, Mateu Alemany.

Con esto, la incorporación del delantero al Atlético no parece clara y de ser cierto el interés por James Rodríguez, podrían aventurarse a una nueva oferta por el colombiano.

El otro equipo con el que se le ha vinculado a James en este mercado de fichajes es con Napoli. Esa operación es clara: el club no ofrecerá más dinero y esperan hasta última hora para negociar con Real Madrid por el colombiano.

Sin embargo, el club podría aventurarse por otro jugador e Hirving el 'Chuky' Lozano estaría muy cerca de llegar al conjunto celeste. "Hay una opción y el club me pide que no lo ponga porque su salida está cercana, pero mientras no digan nada, está disponible para nosotros", contó Van Bommel, técnico del PSV, actual equipo del mexicano,.

Aunque Rodriguez y Lozano no tienen las mismas características, parece claro que es uno o el otro, pues por la economía del club no parece factible llevarse a los dos jugadores.