¡Giro inesperado para James! Sale del mercado y se queda en el Madrid

La incierta situación de James Rodríguez en Real Madrid estaría a punto de cambiar teniendo en cuenta la última decisión de Zinedine Zidane considerando el presente futbolístico de Real Madrid, la necesidad de un jugador como el colombiano y la, cada vez menor posibilidad, de que Paul Pogba llegue al equipo merengue.



Según ‘Cadena Cope’ de España, el francés tomó una decisión fundamental respecto al futuro y presente del jugador cafetero, quien saldría del mercado, no entraría en ningún tipo de negociación y sería tenido en cuenta por el cuerpo técnico del equipo, que ya piensa en el debut frente a Celta de Vigo en Balaídos.



Zidane, pese a algunos comentarios respecto al futuro de Bale, eligió el hermetismo en sus declaraciones sobre el colombiano, admitiendo que como a cualquier otro jugador lo tendría en cuenta mientras integrara el plantel, sin embargo, esta nueva situación pondría al ‘10’ de la Selección en mejor lugar pensando en una posible titularidad, algo que apenas entraba en los planes de unos pocos.



Y aunque de momento no se ha hablado mucho más al respecto y el francés no se ha manifestado sobre este tema, esta sería una buena noticia para el jugador, quien no fue tenido en cuenta para los partidos de pretemporada, lleva mucho menos tiempo de preparación que el resto de jugadores, pero aun así es útil para un equipo que llega golpeado luego de sus caídas en la preparación de un nuevo año de competencia.