Real Madrid tuvo un mercado tranquilo: el objetivo es el verano

El Real Madrid cierra un mercado de fichajes de invierno sin noticias de movimientos, ni de entradas ni salidas, a la espera de vivir, de nuevo, un verano en el que se espera movimiento en las oficinas de Florentino Pérez, con el nombre del francés Kylian Mbappé como centro de todo.



El galo, por el que el conjunto de la capital de España echó el resto el pasado verano, apunta a llegar libre, tras finalizar su contrato con el París Saint-Germain, en julio. Es más, el diario alemán Bild dio detalles de la operación, según sus fuentes, asegurando que cobraría 50 millones de euros brutos por temporada.

Por eso, y porque la siguiente será la campaña de la inauguración del nuevo Santiago Bernabéu, el Real Madrid se emplaza al verano para cometer fichajes; en una planificación que “ya está hecha”, según dijo el técnico italiano Carlo Ancelotti en rueda de prensa el pasado 4 de enero.



Y en esta no parecen estar tres futbolistas claves en la historia reciente del conjunto blanco, pero que han ido perdiendo su sitio hasta convertirse en residuales. El galés Gareth Bale, el brasileño Marcelo y el español Isco Alarcón apuntan a no renovar sus contratos que finalizan el 31 de junio, por lo que abandonarían la disciplina del Real Madrid a final de temporada. Algo que no hará el croata Luka Modric. A sus 36 años, sigue siendo fundamental para Ancelotti y su renovación está hecha a falta de estampar la firma y de realizar el acto protocolario.



En esta tesitura de mirar al futuro se mueve un Real Madrid que no vio la necesidad de dejar salir a ninguno de sus futbolistas ni tuvo aprietos hasta última hora como sí pasó el verano pasado con los intentos hasta última hora para fichar a Mbappé y las ofertas que recibió el hispano-dominicano Mariano Díaz para abandonar la disciplina blanca que finalmente no se concretaron.



Sin esta tensión, los futbolistas volvieron a entrenar este jueves con la mala noticia de la lesión muscular del francés Ferland Mendy y pendientes de la evolución de las molestias de Benzema a tres días de viajar a Bilbao para enfrentarse al Athletic Club en los cuartos de final de la Copa del Rey.



EFE