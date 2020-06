Lautaro Martínez habría dicho sí quiero: ¿por fin se acaba la novela?

Una de las novelas de un mercado que aun n abre sus puertas y que se anticipa pobre en materia de compras, es la de Lautaro Martínez.

El capítulo de este martes tiene que ver con un supuesto acuerdo entre el jugador en materia de salarios, premios y bonificaciones, en caso de vestir la camiseta azulgrana este mismo año, como se espera.



Según el diario Mundo Deportivo, la lealtad del argentino con el club catalán es total, a tal punto que habría dicho, durante la negociación, que si no es para jugar en el Camp Nou, no se moverá del Inter de Milán.



La cercanía con Messi, gracias a la selección argentina, y una fascinación por el club haría que el autor de 11 goles en 22 partidos en lo que va del Calcio terminara en la Liga de España, próxima a reiniciarse.



Eso sí, parece que lo más sencillo en todo el proceso era el Sí del jugador, pues lo que viene ahora es el aliño ideal de toda buena novela: "Su cláusula de rescisión será de 111 millones de euros en la primera quincena de julio y el Inter no está dispuesto a bajar de ahí a no ser que entren jugadores en la operación. El Barça tampoco llegará a los 111 en ‘cash’ y hay jugadores como Arturo Vidal , Nélson Semedo, Junior Firpo y Jean-Clair Todibo que han estado en las conversaciones, pero en el equipo italiano a día de hoy prefieren dinero", afirma el diario Mundo Deportivo.



¿Acaso no era Neymar el hombre por el que se harían todos los esfuerzos? Aparentemente, en cuestión de prioridad, ya le ganó Lautaro.