Mbappé no sería querido por el Madrid: este histórico se interesa

Kylian Mbappé continúa siendo protagonista en las principales noticias del mercado de fichajes de esta temporada. La decisión por parte de él parece tomada, no renovar con el PSG y el club ya tiene su respuesta: venderlo sí o sí esta temporada, a costa de dejarlo sin jugar en la temporada, en caso de que no firme.



Fuera de la gira asiática y entrenándose con los jugadores descartados por Luis Enrique, el delantero ya se plantea su futuro lejos del Parque de los Príncipes. No solo es el interés del Real Madrid, manifestado públicamente desde hace temporadas, sino de este rival de los blancos.



De acuerdo a información del diario L’Equipe, Barcelona estaría adelantando los contactos pertinentes, para saber cuál sería el precio para fichar a Mbappé. Dentro de esos contactos, se espera una llamada desde las entrañas del cuadro catalán, para discutir detalles y demás cuestiones.



Sin embargo, las cosas no serían nada fáciles, pues el Barcelona en el aspecto económico está condicionado al comportamiento financiero, debido a los topes salariales que ya le han pasado factura en las temporadas anteriores.



Para esto, desde el medio francés afirman que Barcelona estaría en disposición de incluir en una eventual operación a varios futbolistas, para reducir los costos. Pese a este interés desde el club, no hay todavía contactos directos con el entorno del jugador, que le apunta al Real Madrid, como el favorito a quedarse con el jugador, bien sea esta temporada o la siguiente.