FC Barcelona paga pésimo plan de fichajes: devolverá a recién llegado

Fue un sueño efímero el de Miralem Pjanic en el FC Barcelona. Apenas si conoció a Messi, apenas si logró aparecer en alguna foto oficial, apenas una ilusión todo.

Hoy el bosnio tiene colgando del cuello el cartel de transferible que le puso el técnico Ronald Koeman, quien nunca se convenció de que el jugador pudiera acomodarse a su idea.



Ahora, igual que Antoine Griezmann, está en la lista de salidas urgentes para aliviar la masa salarial, requisito indispensable para la renovación del capitán argentino.



PEro a diferencia del francés, Pjanic ha dado todas las facilidades para su salida, incluyendo una rebaja salarial, harto ya de no encajar y de ver pasar, a sus 30 años, varias ofertas que recibió en su momento.



¿A dónde iría? ¡De vuelta a Juventus! El atacante regresaría a Turín bajo la figura de la cesión, que sería de una temporada con opción a otra más. "La Juve ha pedido tiempo para dar salida a Aaron Ramsey y parece que ya tiene muy avanzadas las negociaciones para traspasarle al Wolverhampton o al Tottenham. El futbolista galés liberaría masa salarial y dejaría su plaza a un Pjanic, que es un fichaje avalado directamente por el nuevo entrenador de la Juve, Massimiliano Allegri", explicó el diario Sport.



¿Y qué negocio hizo entonces el FC Barcelona con ese fichaje? Esa es la verdadera cuestión. Aunque fue un trueque por Arthur que, inicialmente, se dijo que dejaría 12 millones de euros de ganancia para los catalanes, a largo plazo el negocio no sería tan bueno.



Según informó el diario hace un año, cuando se hizo oficial la operación, a largo plazo el negocio era ruinoso: "Arthur habría cobrado en los tres años que le quedaban en el Barça un máximo de 9 millones netos (tenía una de las fichas más bajas), mientras que Pjanic se irá a los 30 millones en su etapa blaugrana (7,5 netos por año). Una diferencia de 21 millones en salario, que sin duda tensará aún más la maltrecha tesorería blaugrana", publicó el medio.



Es cierto que como solo pasó un año, esa cantidad ya no se alcanzará. Pero sí es cierto que dejaron de pagarle a Arthur 3 millones por pagarle 7,5 a Pjanic. ¡Y ninguno de los dos hizo diferencia en la cancha! La política de fichajes de Bartomeu no ha terminado de pasar factura en el FC Barcelona.