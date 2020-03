¿Común acuerdo? Jugadores se rebajarían el sueldo para ayudar al club

El Mundo Deportivo, medio de comunicación de la ciudad de Barcelona, aseguró que en el Barcelona F.C se realizó una reunión entre las directivas del equipo catalán al mando de Josep Maria Bartomeu y los capitanes de equipo (Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets) para consensuar una rebaja salarial a los miembros del plantel, con el fin de ayudar a la economía del club que se ha visto afectada por el cese de actividades debido al coronavirus.

La decisión parece ir por un muy buen camino, los jugadores del Barcelona son conscientes de la difícil situación que atraviesan no solo los clubes de España, si no también todo el fútbol europeo. Por eso, los futbolistas estarían dispuestos a rebajar sus millonarios sueldos y ayudar a que el club no se vea tan afectado económicamente con el parón de la Liga.

Según los medios catalanes, los capitanes en representación de los jugadores, estarían dispuestos a escuchar y negociar sus salarios, pues el club catalogado el parón, como una pérdida irrecuperable en cuanto a dinero se refiere, hecho por el que en días no muy lejanos, se reunirán para lograr un acuerdo.

La situación en España es complicada con el número de contagios y muertes que se confirman diariamente, por lo que se prevé que la suspensión temporal de la Liga será mucho más larga. Seguramente, hasta que no se controle en sus totalidad la crisis sanitaria, los eventos deportivos no reanudaran sus competencias.