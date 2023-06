Al cabo que ni lo querían en España: 'Messi no es imprescindible'

Lionel Messi es nuevo jugador del Inter Miami y eso, que tan emocionados tiene a los norteamericanos, en España ya no importa. Al menos no al presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien ha hecho gala del 'ninguneo' para hablar del argentino y otras estrellas fugadas.

El tema fue estrictamente económico pues las normas estrictas para mantener el 'fair play' financiero obligaban a una importante reducción salarial y varias salidas de jugadores para abrirle espacio a Messi en el FC Barcelona, operación que al final casi ni se intentó. El propio argentino lo descartó porque, según dijo, no quería ser responsable de esas malas noticias para sus colegas.



Y Tebas simplemente pasó la página sin extrañar a nadie: “Qué le vamos a hacer. Messi no es imprescindible. Ya se fueron Cristiano Ronaldo y la estrella argentina de LaLiga y no sólo sobrevivimos sino que, poco a poco, hemos crecido”, opinó.



El directivo español habló en la presentación del museo Legends en Madrid y, en vez de extrañar a los que se fueron, habló del 'joven marailla' al que que quiere ver vestido de blanco: "Ojalá venga Mbappé, lo vengo diciendo hace tiempo. Es un planteamiento que tiene que hacerse el Real Madrid si llega a un acuerdo. Queda mucho verano y siendo el último año de contrato y con la situación que tiene encima el PSG del límite salarial, que se está muy encima, es uno de los jugadores que debería salir", dijo con optimismo.



Eso sí, a Florentino Pérez también le corresponderá algunos sacrificios si quiere al francés: “Para fichar el Madrid sabe sus números y depende de si siguen todos sus jugadores o no. Cuando se habla a dos años vista es difícil dar una opinión, pero el Real Madrid tiene solvencia para todo", concluyó Tebas.