James vuelve a su torneo con Real Madrid: convocado para Copa del Rey

James Rodríguez ha entrado en su tercera convocatoria consecutiva en Real Madrid, lo que ya es una noticia para celebrar.

El colombiano es uno de los 19 hombres en los que confía el técnico Zinedine Zidane para salir victorioso del duelo por cuartos de final de la Copa del Rey, este jueves, contra Real Sociedad, en el Santiago Bernabéu.

James fue convocado la semana anterior para el duelo contra Zaragoza (triunfo 4-0), que le dio al equipo 'merengue' la opción de llegar a la pelea por la semifinal. Aunque no jugó su partido más vistoso, el DT lo mantuvo en el campo los 90 minutos.



Por la Liga, el zurdo entró en el listado para el derbi contra el Atlético (triunfo 1-0) pero no llegó a salir del banquillo.



Ahora tendrá una nueva ocasión de brillar, pues siguen en la enfermería otros rivales en la posición como Eden Hazard y Gareth Bale. La ausencia del belga es la que más se lamenta pues hubo ilusión de verlo regresar, tras casi dos meses y medio de baja, e inclusive entrenó con normalidad los últimos días, pero al final Zidane decidió no correr riesgos.