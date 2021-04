Confesiones de Piqué: 'Nuestros hijos viven con una presión excesiva'

A dos días de disputar el clásico frente al Real Madrid, el defensa del Barcelona Gerard Piqué volvió a ejercitarse este jueves con sus compañeros después de estar apartado del grupo debido a una lesión en la rodilla derecha sufrida a principios de marzo. El defensor es protagonista dentro y fuera de la cancha, pues una reciente entrevista con una cadena local reveló detalles del hogar que conforma con la colombiana Shakira.

Es poco común que el jugador del Barcelona hable de su vida privada, la cadena catalana TV3 preguntó por la intimidad del matrimonio con la cantante colombiana Shakira. Los presentadores le sacan el tema familiar y preguntaron por sus hijos pequeños Milan, de ocho años, y Sasha, de seis, a causa de las carreras y la fama de sus padres: "Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca y en cambio, con la Shaki a veces les dejamos ganar, porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”, aseguró el zaguero para la entrevista.



Ahondando un poco más en el tema el esposo de Shakira argumentó: "Es lo que es, han nacido con eso. Creo que es importante que, a veces, tengan victorias personales aunque sea en casa. Jugando al fútbol con Milan o Sasha los dejas ganar, porque si ya les costará tanto o si ya tendrán ese presión para ganar fuera de casa, que sientan que tienen estas victorias personales dentro”, concluyó.



De vuelta a los enternamientos

De hecho, Piqué arrastra problemas en la rodilla desde finales del pasado noviembre, cuando se lesionó frente al Atlético de Madrid en la visita al Wanda Metropolitano, durante un partido de LaLiga.

Entonces, los servicios médicos le diagnosticaron un esguince en el ligamento lateral de la rodilla derecha, con afectación parcial en el ligamento cruzado. Decidió evitar el quirófano y se sometió a un tratamiento conservador que le permitió reaparecer 3 meses después en la Liga de Campeones contra el PSG.



A principios de marzo, poco después de su primera reaparición, el central catalán se resintió de la misma rodilla, tras sufrir un esguince en el ligamento lateral interno ante el Sevilla, en la semifinal de la Copa del Rey. Y este jueves, Piqué regresó a los ejercicios grupales y fue la principal novedad del penúltimo entrenamiento que realizará el Barcelona antes del duelo liguero frente al Real Madrid, previsto para este sábado a las 21:00 en el estadio Alfredo Di Stéfano.



EFE