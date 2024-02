De Jong reventó contra la prensa sobre su posible salida de Barcelona

Frenkie de Jong, actual jugador del Barcelona ha dejado clara su situación contractual con el club catalán y bien enojado contra la prensa, enfatizó en que debería darles vergüenza por hablar sobre una posible salida.

PSG habría aparecido como opción para De Jong, pero ante este rumor, el mediocampista mencionó ante la prensa que son inventos de los medios y no sabe de dónde sacan tanta información que no es cierta.



"Últimamente estoy un poco cabreado por lo que escribe la prensa en general, salen cosas que no son normales. No puedo entender que se digan cosas que no son verdad. ¿No les da un poco vergüenza? Todo esto me está irritando un poco todo lo que se dice sobre mi contrato, mi situación y mi futuro”., dijo fuertemente el mediocampista.



❗️ De Jong, muy enfadado: "Últimamente me estoy enfadando, salen muchas cosas que no son verdad. No lo puedo entender"



❤️ "Estoy muy feliz en el Barça, es el club de mis sueños" pic.twitter.com/KzPDwMhlYx — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 20, 2024



De igual manera, Frenkie de Jong aseguró que no tiene la menor intención de mencionar cuánto cobra de salario en Barcelona y dijo estar feliz en el conjunto culé.



“Todo es mentira y humo, no diré lo que cobro, pero está muy lejos de lo que se está publicando. Se inventan una historia que no es verdad. Yo estoy muy feliz en el Barcelona”, dijo De Jong.



Por último, el neerlandés enfatizó en que no le importan las críticas futbolísticas por rendimiento, pero no dejará que pasen de esa línea.



"Si dicen que juego mal o no tengo nivel, no pasa nada, pero tienen que cambiar las mentiras. Sé que hay muchas cosas que se inventan. Hay muchas cosas que no son verdad con jugadores, entrenadores y tengo la sensación de que no va a cambiar eso”, finalizó.



Barcelona se prepara para enfrentar al Napoli este miércoles 21 de febrero por la ida de los octavos de final de la Champions League y en ese encuentro, los culés esperan sacudirse de la irregular temporada que están haciendo.