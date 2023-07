¡Un problema menos! Juventus, cerca de fichar un jugador del Barcelona

El Fútbol Club Barcelona sigue atravesando una crisis económica que les ha imposibilitado sumar refuerzos de lujo para la siguiente temporada. El déficit en el margen salarial, además de un sin fin de deudas, han provocado que el club no pueda cerrar fichajes y se ha visto en la obligación de desprenderse de algunos de sus jugadores actuales.



Este martes, la Juventus abrió las puertas a uno de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por xavi Hernández. Se trata de Frank Kessié, volante marfileño de 26 años que llegó la pasada temporada y no tuvo muchos minutos.

Según información revelada por la Gazzetta dello Sport, Kessié y la Juventus llegaron a un acuerdo para que juegue en calidad de cedido por un año. La opción de compra para la 'Vecchia Signora' sería de entre 15 y 20 millones de euros.