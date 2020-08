Luis Suárez reemplazaría a otro colombiano: Watford ya le puso precio

Luego de su intempestiva salida del Zaragoza, equipo de Segunda División en España en el que fue goleador, Luis Javier Suárez regresa al Watford de Inglaterra, dueño de sus derechos, con la intención de ser transferido a un equipo de Primera en Europa. Sus 19 goles, que le dieron el segundo lugar en la tabla de artilleros de la Liga de Ascenso, hacer que el colombiano sea seguido por varios clubes.



Suárez no se plantea quedarse en Watford, pues tiene posibilidades en clubes más llamativos en el Viejo Continente; además, no le gustó que no lo dejaran quedarse con el Zaragoza para jugar el ‘play-off’ y tratar de dejar ascendido al equipo español.



Es así que un equipo español podría estar detrás de los pasos de Suárez para la próxima temporada: el Villarreal, que jugará la Europa League 2020-2021. El submarino amarillo ya habría hecho los primeros sondeos por el delantero y conoció el precio mínimo que exige el Watford.



Así lo informó ‘Súper Deporte’ y ‘El Periódico Mediterráneo’ en España: Suárez le costaría al Villarreal 15 millones de euros, pues es la cifra con la que Watford aceptaría una operación, no menos. Y aunque en principio el club español no tendría el dinero, haría un esfuerzo para ficharlo, pues Luis Javier tiene 22 años, no ocuparía cupo de extranjero al tener nacionalidad española, y se podría recuperar la inversión con una venta futura.



Sin embargo, el fichaje de Luis Javier Suárez sería para reemplazar a su compatriota Carlos Bacca, quien es considerado transferible para hacer caja, reunir dinero por su compatriota, y refrescar el ataque. La mala campaña de Bacca, pesaría para que se diera su salida y llegara el exZaragoza a llenar ese espacio en el plantel de Unai Emery.