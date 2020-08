Enfado por Luis Suárez: fuertes críticas del Zaragoza a liga española

El director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui, ha señalado que este miércoles era un día triste y que la plantilla de jugadores se encontraba "mal en lo anímico" porque había sido el último día del colombiano Luis Suárez con el equipo.



El Watford británico, propietario de los derechos deportivos del jugador, se ha negado a una segunda cesión para que pudiera disputar la Promoción de ascenso con el conjunto aragonés, y por lo tanto no podrá estar en la disputa por el ascenso a Primera. El jugador se ha entrenado por última vez y se ha despedido del club 'blanquillo' tras ello.

En una rueda de prensa telemática junto al presidente del club, Christian Lapetra, Arantegui ha tildado de "inconcebible que una liga tan poderosa como la española se permita que un futbolista tan importante como Luis Suárez en la Segunda división no pueda disputar la parte más importante de la competición”.



"Los jugadores están muy tocados porque se va un jugador importante en lo personal y en lo deportivo. Están mal", ha desvelado el director deportivo.



"Lo que nos ha sucedido a nosotros le podía haber ocurrido a cualquier otro equipo con un jugador cedido de otro país. Se va a terminar un playoff el 23 de agosto y prácticamente nos metemos en la próxima temporada. La mayoría de equipos de Segunda van a empezar prácticamente pretemporada y nosotros aún no hemos acabado ésta", ha lamentado.



Por ello, considera que llevar una competición hasta las fechas en que va a acabar incumple el principio de "igualdad" porque el Real Zaragoza no va a poder pelear con las mismas armas que los demás por dicha situación y, si se juega, el play-off estará "adulterado".



EFE