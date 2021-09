Buscándo el banquillo a futuro: el nuevo rol de Fernando Torres

El Atlético de Madrid aseguró este viernes que Fernando Torres "ocupará el cargo de segundo entrenador" en el juvenil A del club y "la licencia" como tal ha sido "tramitada siguiendo el procedimiento administrativo fijado por la Real Federación Española de Fútbol y cumpliendo la normativa vigente". "En ningún momento se ha solicitado ni tramitado la licencia de Fernando Torres como entrenador titular", afirmó la entidad rojiblanca, en un comunicado en su página web oficial, a dos días del debut esta temporada del juvenil A de División de Honor.

"Ante las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación en los últimos días sobre la incorporación de Fernando Torres al cuerpo técnico de uno de los equipos juveniles de nuestra Academia, queremos aclarar que Fernando ocupará el cargo de segundo entrenador (entrenador auxiliar, según la nomenclatura de los reglamentos federativos) del Juvenil A de nuestra Academia", explicó el club.



"La licencia de Torres como entrenador ayudante ha sido tramitada siguiendo el procedimiento administrativo fijado por la Real Federación Española de Fútbol y cumpliendo la normativa vigente atendiendo al título federativo que actualmente ostenta el ex jugador y leyenda de nuestro club", continuó la entidad madrileña.



Y advirtió: "En ningún momento se ha solicitado ni tramitado la licencia de Fernando Torres como entrenador titular. El procedimiento administrativo de solicitud de ficha como segundo entrenador se realizó el pasado miércoles 1 de septiembre, petición que fue remitida a la Real Federación de Fútbol de Madrid para su posterior tramitación a la Real Federación Española de Fútbol".



"Obviamente, la Academia de nuestro club conoce la normativa en vigor y la aplica para los 71 equipos, 143 entrenadores -tanto titulares como auxiliares- y todos los jugadores que forman parte de las plantillas que compiten en las categorías formativas", aseguró. "Fernando Torres está en posesión actualmente del título UEFA 'A', lo que le habilita para disponer de licencia federativa como entrenador auxiliar", confirmó el club.



"NO HAY NORMA QUE IMPIDA QUE UN SEGUNDO ENTRENADOR PUEDA DAR INSTRUCCIONES" El Atlético, "por otra parte", expuso que "no hay norma federativa que impida que un segundo entrenador pueda dar instrucciones durante un entrenamiento o un partido ni que le inhabilite para atender a los medios de comunicación". "Estas tareas descritas anteriormente se reparten libremente entre el entrenador titular y el auxiliar atendiendo a dinámicas internas, perfiles personales, etcétera", abundó el comunicado.



"El Club Atlético de Madrid ha actuado en todo momento de buena fe. A esto hay que añadir que es evidente que una figura emblemática para nuestra institución y para el fútbol mundial como es la de Fernando Torres está destinada a tener más protagonismo, con independencia del tipo de ficha federativa que le corresponde, pues es una condición intrínseca de su figura y del liderazgo que siempre ha ejercido desde que empezó su carrera como futbolista", recalcó.



"Asimismo, es firme voluntad del club -al considerar la oportunidad única que los jugadores de la Academia tienen de contar con una referencia como Fernando Torres dentro de su cuerpo técnico- que Fernando pueda expresar y transmitir al máximo todo su conocimiento y su experiencia por el valor que esto tiene para la formación personal y crecimiento profesional de los más jóvenes, y no vea limitadas sus posibilidades por su condición de entrenador auxiliar con respecto al titular", expresó.



"Es evidente que la figura de Fernando Torres arrastra el interés de medios de comunicación nacionales e internacionales, de aficionados rojiblancos y amantes del fútbol. Es precisamente este impacto global que proyecta nuestra leyenda la que atrae a aquellos que buscan protagonismo por puro interés personal", concluyó el club.



EFE