Barcelona se adelanta y prepara el 2023: estas son las prioridades

En las filas del Fútbol Club Barcelona no piensan ni siquiera en cómo cerrar el año, seguramente sí en el partido que abre el regreso de LaLiga cuando protagonicen un nuevo capítulo del clásico catalán contra el Espanyol el 31 de diciembre a las 8 de la mañana hora colombiana. Claro, es a lo primero que se enfrentarán, pero no es lo que más genera afanes en las directivas del cuadro azulgrana, que ya intentaría cerrar acuerdos fundamentales con sus jugadores.

Mucho se ha hablado de un posible regreso de Lionel Andrés Messi Cuccittini, campeón del mundo al Barcelona, pero el argentino ya ha empezado principios de acuerdo con el Paris Saint-Germain para renovar su contrato hasta 2024. Ya con esa operación tal vez descartada, ven el inicio del 2023 muy atareado con la necesidad de ir cerrando renovaciones de algunos futbolistas, y ahí aparecen tres que son primordiales.



Tras conocerse la salida de Sergio Busquets para mediados del 2023, el club también tendrá que ir pensando en la sangre joven y en fichar volantes, pero podría utilizar a la Masia para ello. Últimamente, el club catalán ha ascendido a varios jugadores en esa posición, como lo es el caso de Pedri y de Gavi. Sin duda alguna, el Barcelona ve en estos dos volantes la posibilidad de llevarlos con calma y seguir creciendo para conseguir a un Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Sergio Busquets dentro del campo de juego. Los relevos perfectos de esos tres referentes culés.



Y es que, Gavi ya ha tenido experiencia internacional dejando excelentes sensaciones en el Mundial de Qatar 2022 con España y es por eso, que saben que es una pieza fundamental en el esquema de Xavi Hernández. Ya se ganó la titular en una medular donde ha logrado aprender mucho de los grandes. Pero, no solo el ibérico es el favorito de Xavi, pues las otras prioridades son la zaga defensiva con la polivalencia de Marcos Alonso y la seguridad del defensor central uruguayo, Ronald Araújo.



El FC Barcelona ya había trabajado en las ampliaciones de Gavi y de Ronald Araújo, a los cuales los renovó hasta 2026 a ambos. Pero, LaLiga todavía no había dado oficial estas renovaciones, por lo cual, desde las directivas, insistirán para que la competencia haga la respectiva actualización y hagan la inscripción lo más pronto posible.



Así como Gavi y Ronald Araújo, también esperan renovar a Alejandro Baldé, que también tuvo experiencia en el Mundial de Qatar 2022. Parece que las conversaciones ya están muy avanzadas con el heredero de Jordi Alba, pero no han cerrado hasta la fecha nada con el lateral. Sumado a ello, ascendería a estos jugadores como Gavi y Baldé al primer equipo, pues cambiarían sus dorsales también.



Por último, preocupa también el tema de Marcos Alonso. El Barcelona debe renovarle pronto, pues por los problemas económicos que tuvieron en el último mercado de fichajes, se comprometieron a ampliarlo a partir del mes de enero de 2023. Pero, afortunadamente, no parece que sea problemático el tema.