Koeman va diciendo y haciendo: empiezan a ‘descabezar’ en Barcelona

Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, dijo que "estuvo hablando con Riqui Puig ayer viernes sobre que lo iba a tener muy complicado para jugar porque tiene mucha competencia" al finalizar el Trofeu Joan Gamper ante el Elche, en el que el conjunto azulgrana venció por 1-0 con gol de Antoine Griezmann.



"Le recomiendo que se vaya cedido para que pueda seguir creciendo, igual que pasa con otros jugadores jóvenes del equipo", explicó a 'Esport 3' después de no convocar a Riqui Puig y de que la emisora 'RAC 1' desvelara este sábado que el técnico holandés no cuenta con el joven canterano para esta temporada.

"A mí me gusta que el equipo tenga una buena presión y hoy lo hemos conseguido. Los primeros 25 minutos han sido los mejores del equipo y hemos tenido opción para ganar 3 o 4 a 0, pero hemos fallado ante portería y eso provoca que me vaya descontento", explicó el entrenador a los medios del club.



Koeman tan solo realizó cuatro sustituciones en el último test del Barcelona antes del comienzo de la Liga, que tendrá lugar el fin de semana que viene ante el Villarreal, también en el Camp Nou. Uno de los que cuenta con muchos números de ser titular es Coutinho, de quien Koeman elogió "su trabajo, tanto en el aspecto físico como técnico" y quien considera "muy importante para el equipo".



Respecto Miralem Pjanic, que debutó este sábado en el Camp Nou, dijo que "no se pueden sacar muchas conclusiones porque aún tiene que mejorar en el aspecto físico después de superar el coronavirus".



EFE