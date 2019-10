Barcelona se reivindicó con su gente y goleó por 4-0 a Sevilla

Ocho minutos de vértigo en la primera parte, en los que consiguió tres goles, decidieron la goleada del Barça frente al Sevilla (4-0), en un partido dominado por los de Julen Lopetegui hasta que los azulgranas, con su descomunal pegada, inauguraron el marcador. El triunfo permite al Barça situarse segundo en el campeonato, con dos puntos menos que el Real Madrid, después de las ocho primeras jornadas.

La pegada en las áreas definió el partido, en el que Sevilla llevó el peso de las operaciones en el primer tiempo y tuvo hasta cuatro ocasiones claras para adelantarse en el marcador, pero en la primera gran oportunidad el Barça anotó y a los de Julen Lopetegui se les cayó el decorado del partido. Que Luis Suárez reina en el caos es una realidad. El uruguayo salvó a su equipo ante el Inter y este domingo abrió la lata con un magnífico tanto en el minuto 27, un gol de chilena, tras un centro de Nélson Semedo, prácticamente en la primera acción de peligro de los de Valverde.



Hasta entonces, el Sevilla dominó la situación, la posesión y las llegadas al área, pero el holandés Luuk de Jong no estuvo acertado, el holandés perdonó y su equipo pagó caro esa falta de puntería. Antes del 1-0, De Jong, el sevillista, no aprovechó un gran centro de Ocampos desde la izquierda (min. 11) y Fernando no acertó en un remate de cabeza a la salida de un saque de esquina (min. 13).



Barça estaba mal situado sobre el tablero. El Sevilla se llevaba los rechaces, creaba y se imponía frente a un rival desaparecido, que lo confiaba todo a algún fogonazo de los de delante. Un remate franco en el segundo palo de De Jong (min. 18) fue el siguiente aviso y el holandés aun tuvo otra, cuando picó demasiado un balón en el 26. Todo acabó aquí para los hispalenses. En el siguiente minuto, Semedo se la puso a Luis Suárez para que este marcara el 1-0, en el 32 un pase de Arthur fue desviado por Arturo Vidal, un tanto que fue validado por el VAR, y en el 35, una jugada individual de Dembélé supuso el 3-0. Todo en ocho minutos.



En la segunda parte, Lopetegui, con todo perdido, jugó con tres centrales, buscó más llegadas, pero el partido ya estaba decidido. La demostración de que esta no era la noche del Sevilla ni de Luuk de Jong fue un nuevo error del holandés, que remató al palo cuando estaba solo ante Ter Stegen (min. 49). Valverde dio descanso a Arthur y a Arturo Vidal, puso en juego a Busquets y a Rakitic. Messi tuvo el 4-0, en una gran jugada individual (min. 60), Dembélé ofreció un par de arrancadas desde la izquierda y el Sevilla, con poca fe, buscó descontar en el marcador.



En el 78, Leo Messi, en un magistral lanzamiento de falta, puso el 4-0 y demostró por qué el Sevilla es una de sus víctimas preferidas en LaLiga, ya que ha marcado 37 goles en los 38 partidos que ha jugado ante los hispalenses. Al final el partido se enredó. El Barça acabó con nueve, después de la expulsión por roja directa a Ronald Araujo, un central uruguayo que había salido un cuarto de hora antes y que debutaba este domingo con el primer equipo; y a Dembélé, por doble amarilla.