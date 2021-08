Barcelona sigue recibiendo malas noticias: confirman lesión de Piqué

FC Barcelona sumó un empate este sábado, después del tanto de Memphis Depay sobre Athletic Bilbao. Pese al aceptable inicio en LaLiga, en la que marcha invicto y ubicado en la parte alta de la tabla, el azulgrana recibió una mala noticia. Se trata de la lesión de Gerard Piqué, uno de sus referentes y pieza clave en el cuarteto posterior de Ronald Koeman.



A través de un comunicado anunciaron la clase de lesión que presenta, pero se desconoce la gravedad. El técnico tendrá que esperar por una buena noticia en la semana, pues no podrá contar con el central Eric García, quien salió expulsado este sábado.

Al término del partido, el club catalán anunció que Pique "tiene molestias en la pantorrilla izquierda", y será sometido a más pruebas para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo que le llevará recuperarse. Cabe recordar que Piqué debió ser reemplazado en los primeros 30 minutos del partido, tras evidentes muestras de dolor en su pierna izquierda.



Koeman se mostró esperanzado en que la lesión no sea de gravedad, y pueda contar con Piqué cuanto antes. "No he hablado con Piqué, no sé si es la misma lesión. En caso de que lo sea, no parece muy grave", mencionó el entrenador destacando que venía de entrenarse sin mayores problemas.



FC Barcelona tendrá una semana larga para preparar su siguiente duelo, que será ante el Granada de Carlos Bacca y Luis Suárez, dupla colombiana que este sábado se conectó para marcar en el 1-1 con Valencia.