Mojica y Helibelton fueron humillados con Elche en el inicio de LaLiga

Terrible inicio de campeonato para Johan Mojica y Helibelton Palacios en España. El Real Betis, con goles de Borja Iglesias (m.28) y dos de Juanmi, en el 39 y 59, ganó 3-0 en el partido de la primera jornada de LaLiga Santander que disputó este lunes en el Benito Villamarín frente al Elche, que jugó con diez futbolistas por la expulsión a los 16 minutos del joven defensa John Chetauya.



Los béticos, que acaban la jornada inaugural en el grupo de cabeza, arrancaron bien el partido, pero a partir de la expulsión en los visitantes fueron netamente superiores y así marcaron dos goles en una primera parte en la que el Elche no supo recomponerse en inferioridad numérica, y un tercero en la segunda con el que redondeó un marcador que pudo ser más amplio.

Los locales, pese a los problemas acumulados que se ha encontrado su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, para formar una primera convocatoria, formada solo por dieciocho futbolistas debido a ausencias por lesiones o por la imposibilidad de inscribir hasta siete jugadores de la primera plantilla por los límites salariales que exige LaLiga, pudo disponer de un once de garantías para afrontar este partido.



Con la base del equipo que quedó quinto clasificado y campeón de la Copa del Rey, los verdiblancos se encontraron a un rival que el pasado abril se impuso en el Villamarín (0-1) y en esta ocasión su técnico, Francisco Rodríguez, también dispuso de una formación inicial que recordaba a la anterior campaña al estar condicionada por problemas físicos de varios jugadores y la tardía incorporación de los refuerzos.



El Betis, como es habitual, y mas jugando ante sus seguidores, salió con ímpetu y el canterano Rodri Sánchez ya puso en aprietos al meta Édgar Badia a los dos minutos, aunque también pronto uno de los jugadores fundamentales del equipo, el francés Nabil Fekir, se cargó con una amarilla al darle con el brazo en la cara de un rival en un salto.



Los visitantes se tuvieron que conformar con aguantar ante la presión del adversario pero se encontraron con una gran adversidad, la expulsión con roja directa de Jonh Chetauya rebasado el primer cuarto de hora al cortar un avance muy peligroso con ocasión de gol de Aitor Ruibal.



El joven futbolista hispanonigeriano, una sorpresa en el once de Francisco, dejó a su equipo con diez sobre el campo y el Elche, con casi todo el partido por delante, tuvo que reconstruirse para paliar esa inferioridad numérica, pero no pudo impedir que, antes de que se cumpliera la media hora, Fekir recuperara un balón en su pelea con el chileno Enzo Roco y eso acabó en pase a Borja Iglesias y en gol del gallego.



La formación ilicitana, ahora con el marcador en contra y un hombre menos, no supo cómo responder a una situación en un partido que se convirtió en muy bronco y en el que el conjunto hispalense tenía todo a su favor, con lo que amplió su ventaja con un nuevo tanto, ahora de Juanmi Jiménez, antes de llegarse al descanso.



En la segunda parte, Francisco quiso recomponer su equipo con la entrada de Tete Morente y Diego González e incluso a poco después de la reanudación pudo poner el 2-1 en una jugada que el central argentino Germán Pezzella sacó el balón bajo palos a la salida de un córner, aunque eso fue un espejismo, porque Juanmi marcó su segundo tanto y el tercero de su equipo a los 59 minutos.



El partido ya no tuvo historia pese a que quedaba mas de medio hora de juego, lo único que podía pasar era que el Betis marcara el cuarto tanto y encabezara en solitario la tabla en este primera jornada, aunque el tanto no llegó.