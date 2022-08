¿A quién le habla Macnelly? 'No me importa si soy de los mejores'

Macnelly Torres no olvida su paso por Atlético Nacional, donde conquistó 10 de los 16 títulos que tiene en su exitosa carrera. 'Mac 10' avivó el debate en redes sociales con una publicación en la que dijo no importarle si es reconocido como uno de los jugadores más importantes en la historia verdolaga. Un trino que generó diferentes reacciones. ¿Los hinchas del verde paisa lo avalan?

"No me importa si soy de los mejores en la historia de Atlético Nacional, me quedo con la expectativa de la gente cuando el mago estaba en acción", fue mensaje que publicó Macnelly en su cuenta de twitter, junto a una fotografía que retrata uno de los momentos que vivió con Nacional. Cabe recordar que el '10' jugó entre 2011 y 2018, periodo en el que tuvo dos momentos en el fútbol internacional y regresó a Junior.



Los hinchas de Nacional no dejaron lugar a dudas y le manifestaron a 'Mac' que es un ídolo en la institución. El barranquillero hace parte importante de la historia más importante, que lo sitúa como uno de los baluartes del 2016. Ese año se llevaron el título de Copa Libertadores, además de la Superliga y la Copa Colombia. Los que sí no guardan gratos recuerdos del mago son los aficionados del Junior, quienes no tuvieron piedad tras el trino.