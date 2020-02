En el peor momento: James se lesiona y sale de convocatoria del Madrid

En un momento crítico llegan noticias de España sobre la saluda de James Rodríguez. Y no son buenas.

El colombiano es baja confirmada de Real Madrid para el duelo contra Osasuna pues no estuvo en el último entrenamiento del equipo, aparentemente por una nueva lesión.



Según al diario Marca español, el jugador habría sufrido un "duro golpe en la cadera" durante el último duelo contra Real Sociedad, en la eliminación de la Copa del Rey. En aquel duelo el zurdo no salió para el complemento y esta novedad médica podría ser la explicación.



El medio, sin embargo, no descarta otro moitvo: "fue sustituido en el descanso del encuentro, aunque son muchas voces las que apuntan que fue una decisión táctica de Zidane", asegura.



Lo concreto es que James no estuvo en el trabajo del viernes y tampoco se presentó al del sábado, con lo cual es baja definitiva para este domingo en Liga, tras haber estado en las últimas tres convocatorias.



El colombiano se suma a Marco Asensio y Mariano en la enfermería del equipo 'merengue'.



El que sí regresa, para tranquilidad de Zidane, es Eden Hazard, quien está plenamente recuperado de su lesión.