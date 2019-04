El video que deja 'mal parado' a Luca Zidane como arquero del Madrid

Pese a que cuenta con la confianza de su padre, entrenador de Real Madrid, y sabe que aún le queda un gran camino en su carrera, Luca Zidane no ha podido demostrar en sus partidos como profesional todas sus capacidades, motivo por el que algunos exjugadores del equipo merengue han levantado su voz de protesta luego de su titularidad.

Pero más allá de esto, tras su irregular actuación contra Huesca, se conoció un video de un partido que Luca Zidane jugó hace un tiempo, representando al equipo juvenil de Real Madrid y en el que se le ve una reacción poco habitual en los arqueros: el joven de 20 años, que no sale a achicar para cortar la posibilidad de disparo, voltea su cara justo en el momento del tiro, permitiendo un gol que visto así parece su culpa.



Y aunque el video ya es cosa del pasado, vale la pena anotar que con arqueros de tanta experiencia como Courtois y Keylor Navas en el banco de suplentes y pese a que ya Real Madrid no se esté jugando nada más que su orgullo, la situación no resulta nada fácil para un futbolista que apenas empieza su carrera y que puede estar en el puesto más complicado de la cancha.



Este es el video: