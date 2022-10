Celta de Vigo sin DT a falta de un día para un partido: ¿Qué pasó?

No son buenos los momentos en medio de LaLiga para el Celta de Vigo, pues a falta de escasas horas para enfrentar al Real Betis Balompié. Realidades distintas con un club en la decimotercera casilla como los vigueses y un equipo sevillano en la cuarta posición de la tabla. Si no podía estar por la situación, se confirmó que Eduardo Coudet no estará en el banquillo por problemas personales en su natal Argentina.



El estratega tomó un vuelo a Argentina para solucionar unos problemas. El Celta de Vigo pide respeto y discreción en el tema de Eduardo Coudet. La entidad que preside Carlos Mouriño señala que el técnico se ha ausentado “con autorización del club” de los últimos entrenamientos por “motivos personales” tras viajar a su país.



El Celta, además, muestra a Coudet todo su “apoyo y ánimo” en estos difíciles momentos. Su reemplazo será su asistente, Ariel Broggi, quién habló en las últimas horas sobre la situación: "Estamos en contacto con el Chacho. Hemos hablado ya antes del entrenamiento y ojalá le podamos regalar un triunfo a él y a su familia", comentó el asistente, según el diario Marca de España.



Eduardo 'Chacho' Coudet llegó al Celta en el año 2020, luego de un paso por el Inter de Porto Alegre, de Brasil. Su comienzo como entrenador se dio en Rosario Central, tuvo un paso por el Tijuana de Mexico y luego estuvo al frente del Racing de Avellaneda, donde ganó dos títulos: la Superliga 2018/29 y el Trofeo de Campeones, en 2019.



EFE