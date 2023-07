¡El equipo se respeta! Duro mensaje del 'Cholo' Simeone a Joao Félix

Joao Félix sigue siendo un problema para el Atlético de Madrid. El delantero portugués estuvo cedido en el Chelsea la pasada luego de varios encontronazos con su entrenador. En Inglaterra, su rendimiento no fue bueno y regresó al cuadro español casi que por obligación.



La situación no ha cambiado y la inconformidad de ambas partes es notoria. Por un lado, Félix no está a gusto y sabe que no es protagonista. Por el otro, Diego Simeone se ha plantado firme y ha dejado claro que el equipo está por encima.



¡A por el primer partido del curso! 💪 pic.twitter.com/fVVYy9GonJ — Atlético de Madrid (@Atleti) July 26, 2023

El Atlético de Madrid está a horas de jugar su primer partido de pretemporada. Este jueves, enfrentará al K League en partido amistoso y en la rueda de prensa, el estratega se refirió a la situación de Joao Félix.



"Lo más importante es que ninguno de los que estamos dentro del equipo es más importante que el Atlético de Madrid. El 'Atleti' es mucho más importante que todos nosotros y no hay nadie por encima del club", expresó