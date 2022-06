Novela de Dembélé en Barcelona no tendría final feliz: difícil renovar

Han pasado varias semanas y el futuro de Ousmane Dembélé parece improbable en el FC Barcelona. Medios internacionales aseguran que la paciencia en el club azulgrana se agotó y que el francés sigue sin dar señales.



Los catalanes estarían dispuestos a mantenerlo en su plantilla siempre y cuanto disminuya unos cuantos millones de su salario, pero es una posibilidad que él parece no haber contemplado. Por ahora, todo es incertidumbre.

"Barca no espera a Ousmane, ni ha pensado comunicarse con él ni, tampoco, se plantea reabrir las conversaciones con su agente", mencionó ESPN este jueves, refiriéndose a la situación del atacante de la Selección de Francia, que llegó al Barcelona em 2017/18 procedente del Borussia Dortmund.



El mismo medio indicó que el equipo de Xavi Hernández "no está dispuesto a convertirse en un simple actor secundario, o plato de segunda mesa", y que el 1 de julio, una vez haya acabado el contrato del delantero, la oferta que aún mantiene ya no tendrá vigencia. Cabe destacar que iniciando el 2022 le hicieron una oferta que no aceptó.



Mundo Deportivo, de España, dijo que la continuidad del jugador francés es prácticamente imposible ya que las partes no han llegado a un acuerdo y que en Barcelona han mostrado su clara intención de proteger su economía. Dembélé finalizará su contrato el 30 de junio y quedará como agente libre para negociar con quien quiera. Por ahora, su nombre se vincula como posibilidad a Chelsea, PSG y Bayern.