Así vivió Griezmann la tensa disputa entre Barcelona y Atlético por él

Antoine Griezmann es la gran estrella del mercado de fichajes: su salida del Atlético de Madrid se convirtió en un conflicto con Barcelona y esos no fueron días fáciles para él.

El delantero francés era el gran referente de los colchoneros y cuando la cláusula de rescisión pasó a 120 millones de euros, el club culé se llevó al jugador para sumarlo a su plantilla.

Aunque Griezmann pasaba unos días de descanso, esa tensa situación la vivió junto a su familia, aunque luego de eso todo fue felicidad por su llegada al Barcelona.

"Pues llamé a mi padre y empecé a llorar de felicidad porque ya estaba, ya se había acabado todo. Estaba con mis amigos, con mi mujer, con mis niños y fue un momento increíble", dijo en entrevista exclusiva con 'Marca'.

También habló sobre lo que espera de su vuelta al Wanda Metropolitano, pues sabe que no será nada cálida la bienvenida de unos hinchas que ya lo silbaron antes del Mundial, cuando se especulaba con su salida.

"Sé que habrá una pitada. Es parte del fútbol: me han querido mucho y cuando alguien se va, puede doler. Es como en la Real: mi primera visita no fue fácil, pero yo siempre tendré a la Real y al Atleti en mi corazón porque me han dado muchísimo", expresó.