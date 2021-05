¿Revolcón en Barcelona? Los cracks que pasarían a ser prescindibles

La actualidad del Barcelona no es la mejor, con la derrota en casa contra el Celta de Vigo, se ratificó que no tendrán opciones para aspirar al título de liga en la última jornada. Todo se concentra en la renovación de Messi, que mostró signos positivos para dar el sí al final de la temporada. Sin embargo, la renovación del plantel llevaría a los pesos pesados con carta de salida.



De acuerdo a información de Mundo Deportivo, los cambios que se vienen en la plantilla de la Barcelona apuntarían a jugadores con gran trayectoria, multicampeones y de un alto costo a nivel económico. Los primeros en esta posición son Sergio Busquets y Gerard Piqué, junto con Sergi Roberto y Antoine Griezmann.



La situación para los cuatro futbolistas del cuadro catalán es compleja, debido a su rendimiento, que no ha sido el mejor, pasan a la lista de las opciones descartables para la próxima temporada. La idea desde la cúpula del Barcelona es que los cuatro acepten una rebaja salarial, teniendo en cuenta que la actualidad económica del club no es la mejor.



De no llegar a un acuerdo en el tema de dinero con los cuatro, se les buscará una salida del club, esperando hacer caja para los eventuales fichajes, esperando armar un proyecto deportivo competitivo que pueda darles la opción de regresar a los puestos de privilegio en el fútbol europeo.