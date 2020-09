¿Vale 700 millones de euros? Lo que dicen las estadísticas sobre Messi

En medio de las discusiones sobre el futuro de Lionel Messi y la famosa cláusula de los 700 millones de euros, muchos se hacen la pregunta: ¿vale hoy, con 33 años, semejante cantidad?

La pregunta es tan subjetiva que tiene al menos dos obvias respuestas, dependiendo a quién se le pregunte: si la duda se lanza en Argentina o en Barcelona, dirán que sí y creerán que incluso es poco; si se pregunta en Londres o Manchester, a donde iría, según los rumores de prensa, dirían que es mayor y que ya dio sus mejores prestaciones.



Por eso vale preguntarle a una fuente objetivo: la estadística. Es el ejercicio que ha hecho la BBC, que ha comparado el rendimiento del futbolista desde 2004 con la camiseta del FC Barcelona y ha sacado interesantes conclusiones sobre su presente.



Desde el año de referencia, cuando despuntaba en el club español en el que ha militado toda su vida, en cada temporada fue creciendo en número de partidos y de goles marcados hasta alcanzar su pico en 2011-12, cuando sumó 60 partidos y 73 goles. Desde ese punto en adelante, la curva fue decreciendo hasta que en la última temporada disputó 44 partidos y marcó 31 goles entre La Liga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa.



Y a pesar de una lesión al inicio del año deportivo y de la suspensión del fútbol por la pandemia, le alcanzó para ser goleador de LaLiga, con 25 goles en 33 apariciones. Sin embargo, ese dato no deja bien parado al torneo español pues, contando las 5 ligas, hasta cuatro fueron más efectivos que él de cara a gol, según datos de la UEFA: Ciro Immobile (Lazio, 36), Robert Lewandowski (Bayern, 34), Cristiano Ronaldo (Juventus, 31) y Timo Werner (Leipzig, 28).



¿Qué pasó con su olfato de depredador? Que con los años ha ido retrasando su posición en la cancha, lo que no ha sido del todo mala noticia, pues le permite perfeccionar su faceta de número 10 tradicional: según BBC "nadie intentó más regates que él en las principales ligas europeas (403) y solo el español del Wolves inglés Adama Traoré tuvo más éxito (275 vs. 260)".



Otra faceta que se revela es la de asistidor pues es "el primer jugador de La Liga en marcar y asistir en más de 20 oportunidades en una temporada, algo que en las grandes ligas de Europa había conseguido por última vez Thierry Henry con el Arsenal (24 goles y 20 asistencias en 2002-03)... Y sus 24 asistencias entre Liga y Champions fueron la mejor marca de una carrera en la que solo había superado las 20 en tres ocasiones", afirma la fuente. Claro, en este rubro no es el mejor, pues Roberto Lewandowski lo supera, pero sí es el segundo, a sus 33 años.



Lo único que no cambió fue su asombrosa precisión en el pase: "en la pasada temporada (82%) fue la más alta de los últimos cuatro años, si bien estuvo ligeramente por debajo del 85-87% de los cinco años precedentes", dice BBC.



Luego, ¿vale los 700 millones de euros? Probablemente para el mercado la cifra sea descabellada incluso para el más costoso del mundo, el francés Kylian Mbappé. Pero que es una inversión segura, que todavía tiene unos buenos años de rendimiento al máximo nivel -gracias a su disciplina y a que no sufrió lesiones de gravedad en su carrera- y que no fue el 8-2 el resumen de su actualidad deportiva, todo eso es un hecho. La novela de su futuro tiene mucho que ver precisamente con eso, porque sigue en siendo un jugador top aunque ya es mayor y por eso tantos clubes con músculo financiero siguen al detalle el rumbo de su historia en FC Barcelona.