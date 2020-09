¿Efecto Messi? La posible y dura decisión de Griezmann en Barcelona

¿Quieres jugar con Messi? ¡Y quién no! Y sí, hay alguien que podría no verse beneficiado tras la decisión del capitán del FC Barcelona de quedarse un año más.

Se trata de Antoine Griezmann, quien podría llegar a la Premier League en vez del argentino... o como consecuencia de la decisión suya...



El Daily Mail británico asegura que varios clubes están en alerta por su situación, pues aunque el DT Ronald Koeman le aseguró que tendría mucho protagonismo en su FC Barcelona, la situación financiera del club obliga a buscarles salidas a jugadores que, como él, representan un altísimo gasto en materia salarial. Al quedarse Messi, quien cuesta alrededor de 50 millones de euros por año, todos son 'seleccionables' para salir.



Es por eso que, según la fuente, Liverpool, Arsenal y Manchester United están atentos al desenlace de la situación en el caótico club catalán.



Se dice que una de las condiciones de Messi para seguir es que Luis Suárez no se vaya, como se lo pidió Koeman al decirle que no lo tendrá en cuenta esta temporada. Sin embargo, también se asegura que el uruguayo ya tiene adelantado su traspaso a Juventus y esa salida podría aliviar la caja y permitirle a Griezmann una temporada para la revancha.



El punto es quién estaría en disposición de ficharlo ahora. Se dice que el United está muy interesado tras fracasar en el fichaje de Sancho, pero no son muchos, tal vez ninguno, los que se arriesguen a un fichaje cercano a los 120 millones de euros que costó el francés en plena temporada post-pandemia.